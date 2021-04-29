Китай успішно запустив ракету з модулем своєї майбутньої орбітальної станції

З китайського космодрому Веньчан на острові Хайнань успішно стартувала важка ракета Long March-5B Y2 («Великий похід») з основним модулем Tianhe майбутньої орбітальної станції.

Про це повідомляє державний канал CCTV.

Tianhe стане основою для Т-подібної станції, яку планують ввести в експлуатацію до 2022 року. Вона буде завдовжки 16,6 м з максимальним діаметром 4,2 м і важитиме 66 тонн.

За планом Китай запустить ще 11 ракет для добудови станції. Наступними мають стати два лабораторні модулі, які приєднаються до Tianhe. Фактично Китай будує свій аналог Міжнародної космічної станції.

Як пише BBC, Tianhe розрахована на 10 років роботи. МКС завершить свою роботу у 2024 році. Тоді китайська станція стане єдиною на орбіті.