В 2027 году на орбиту Земли выйдет первая частная космическая станция Starlab. Она будет принимать туристов

Американские компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin договорились построить на низкой околоземной орбите первую частную космическую станцию к 2027 году.

Об этом пишут Space и PR Newswire.

Станция Starlab станет туристическим центром и местом проведения различных исследований. Станция получит роботизированную «руку» для работы с грузами и будет иметь жилой модуль на 340 кубических метров, который рассчитан на экипаж из четырех человек.

Starlab будет сформирована из жилого модуля, силового и двигательного агрегатов, лабораторной установки и манипулятора.

Nanoracks

Компании рассчитывают, что станция будет обслуживать клиентов, у которых есть спрос на космические услуги, например на исследование материалов, растений и так далее.

Разработкой Starlab будет заниматься Nanoracks. Руководить стратегией и финансами будет Voyager Space, а Lockheed Martin построит жилой модуль и другие аппараты.