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SpaceX відправила корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС

Автор:
Олег Панфілович
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Компанія SpaceX успішно відправила вантаж до Міжнародної космічної станції за допомогою ракети Falcon 9.

Про це повідомляє NASA.

24-й за рахунком запуск «вантажівки» Cargo Dragon до МКС здійснили зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді. Перший ступінь, який використовувався вперше, майже через 9 хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантиці приблизно за 300 км від космодрому.

  • У липні вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно повернувся на Землю та приводнився у Мексиканській затоці.
  • Cargo Dragon привіз із Міжнародної космічної станції на Землю понад 2,4 тонни вантажу, зокрема результати наукових експериментів.
  • Корабель Cargo Dragon пробув у складі МКС місяць. Наразі він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.