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У США запустили космічний корабель Cargo Dragon із вантажем на МКС

Автор:
Катерина Кадакова
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Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно стартував до Міжнародної космічної станції (МКС).

Про це повідомили в NASA та виклали відео запуску корабля.

Cargo Dragon з вантажем для наукових експериментів запустили за допомогою ракети-носія Falcon 9 на мисі Канаверал (Флорида) о 10:14 за київським часом.

Зазначимо, за 12 хвилин після старту вантажний корабель відокремився від другого ступеня ракети та самостійно вийшов на орбіту.

Фахівці прогнозують стикування з МКС 30 серпня.

Cargo Dragon везе астронавтам приблизно 2,2 тонни продуктів, обладнання та інших предметів для наукових експериментів.

  • У липні вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно повернувся на Землю і приводнився в Мексиканській затоці.
  • Cargo Dragon привіз з Міжнародної космічної станції на Землю понад 2,4 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів.
  • Корабель Cargo Dragon пробув у складі МКС місяць. Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.