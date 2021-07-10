Корабель Cargo Dragon успішно приводнився в Атлантиці. Він привіз на Землю понад 2,4 тонни вантажу

Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно повернувся на Землю і приводнився в Мексиканській затоці.

Про це повідомляє SpaceX.

Корабель приводнився за допомогою парашутної системи. У районі посадки перебувало пошуково-рятувальне судно SpaceX з вертольотом на борту, яке після підйому капсули з води доставило її на сушу.

Cargo Dragon привіз з Міжнародної космічної станції на Землю понад 2,4 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів.