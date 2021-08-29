В США запустили космический корабль Cargo Dragon с грузом на МКС

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon компании SpaceX успешно отправился на Международную космическую станцию (МКС).
Об этом сообщили в NASA и выложили видео запуска корабля.
Cargo Dragon с грузом для научных экспериментов запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 на мысе Канаверал (Флорида) в 10:14 по киевскому времени.
Отметим, через 12 минут после старта грузовой корабль отделился от второй ступени ракеты и самостоятельно вышел на орбиту.
Специалисты прогнозируют стыковку с МКС 30 августа.
Cargo Dragon везет астронавтам примерно 2,2 тонны продуктов, оборудования и других предметов для научных экспериментов.
- В июле грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю и приводнился в Мексиканском заливе.
- Cargo Dragon привез с Международной космической станции на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
- Корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.