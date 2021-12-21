SpaceX отправила корабль Cargo Dragon с грузом на МКС

Компания SpaceX успешно отправила груз на Международную космическую станцию с помощью ракеты Falcon 9.
Об этом сообщает NASA.
24-й по счету запуск «грузовика» Cargo Dragon к МКС произвели со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень, которая использовалась впервые, почти через 9 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.
- В июле грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю и приводнился в Мексиканском заливе.
- Cargo Dragon привез с Международной космической станции на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
- Корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.