SpaceX отправила корабль Cargo Dragon с грузом на МКС

Компания SpaceX успешно отправила груз на Международную космическую станцию с помощью ракеты Falcon 9.

Об этом сообщает NASA.

24-й по счету запуск «грузовика» Cargo Dragon к МКС произвели со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень, которая использовалась впервые, почти через 9 минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантике примерно в 300 км от космодрома.