Грузовой корабль Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции.
Об этом сообщают NASA и SpaceX.
Корабль доставил около 3 тонн продовольствия, оборудование и материалы для десятков научных экспериментов.
Для серии Cargo Dragon это был 24 по счету полет, а для прибывшего к МКС Cargo Dragon v.2 — четвертый. Обновленный «грузовик» способен доставлять на 20% больше груза и автономно стыковаться со станцией без помощи захвата манипулятором.
- На сегодня Cargo Dragon является единственным космическим кораблем снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. МКС, однако, осталось недолго — в конце этого десятилетия ее выведут с орбиты. На ее место могут прийти коммерческие станции, такие как Orbital Reef и Starlab.