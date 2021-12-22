Грузовой корабль Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно состыковался с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции.

Об этом сообщают NASA и SpaceX.

Корабль доставил около 3 тонн продовольствия, оборудование и материалы для десятков научных экспериментов.

Для серии Cargo Dragon это был 24 по счету полет, а для прибывшего к МКС Cargo Dragon v.2 — четвертый. Обновленный «грузовик» способен доставлять на 20% больше груза и автономно стыковаться со станцией без помощи захвата манипулятором.