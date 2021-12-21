Окружний адмінсуд відмовив Тупицькому в позові до НАЗК. Той хотів визнати незаконною перевірку його декларації

Окружний адміністративний суд Києва відмовив відстороненому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому в позові до Нацагенства з питань запобігання корупції. Він хотів визнати незаконною перевірку його декларації.

Про це пише пресслужба ОАСК.

Тупицький просив ОАСК визнати дії НАЗК щодо перевірки його декларації за 2020 рік протиправними. Він також хотів, щоб НАЗК не проводило перевірку до того часу, поки збори суддів КСУ не погодять порядок здійснення такої перевірки.

«На думку суду, позивач не надав обґрунтованих підстав, що могли б поставити під сумнів початок проведення повної перевірки його декларації», — йдеться в заяві ОАСК.

Там зазначили, що в разі відсутності погодженого в КСУ порядку перевірки декларації НАЗК має право здійснювати її в загальному порядку.