Окружной админсуд отказал Тупицкому в иске к НАПК. Тот хотел признать незаконной проверку его декларации

Окружной административный суд Киева отказал отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому в иске к Нацагенству по предотвращению коррупции. Он хотел признать незаконной проверку его декларации.

Об этом пишет пресс-служба ОАСК.

Тупицкий просил ОАСК признать действия НАПК по проверке его декларации за 2020 год противоправными. Он также хотел, чтобы НАПК не проводило проверку до тех пор, пока собрание судей КСУ не согласует порядок ее проведения.

«По мнению суда, истец не предоставил обоснованных оснований, которые могли бы подвергнуть сомнению начало проведения полной проверки его декларации», — говорится в заявлении ОАСК.

Там отметили, что в случае отсутствия согласованного в КСУ порядка проверки декларации НАПК имеет право осуществлять ее в общем порядке.