ОАСК розглядає позов Тупицького і Касмініна проти Офісу президента. Вони вимагають скасувати конкурс до Конституційного суду

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов двох суддів Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до Офісу президента та конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів на посаду судді КСУ.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20 серпня 2021 року, яким затвердили оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді КСУ за квотою президента.

Позивачі також оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента щодо розміщення згаданого оголошення на сайті ОП та просять суд зобов’язати конкурсну комісію відкликати це оголошення.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.