Зеленський підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про конкурс для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.

Про це Офіс президента повідомив у вівторок, 17 серпня.

Конкурсна комісія має розмістити на сайті президента оголошення про проведення конкурсу. Сама комісія складається з семи членів. У Зеленського запевнили, що троє з них є відомими та поважними міжнародними експертами, а ще четверо – провідними національними правниками України з визнаним рівнем компетентності.