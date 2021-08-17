Зеленский подписал указ о проведении конкурса на должность судьи Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по своей квоте.

Об этом Офис президента сообщил во вторник, 17 августа.

Конкурсная комиссия должна разместить на сайте президента объявление о проведении конкурса. Сама комиссия состоит из семи членов. У Зеленского заверили, что трое из них являются известными и уважаемыми международными экспертами, а еще четверо — ведущими национальными юристами Украины с признанным авторитетом.