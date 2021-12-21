У США дві ліги з квідичу змінять назви, аби дистанціюватись від Джоан Роулінг та її трансофобних заяв

Американська та Вища ліги США з квідичу змінять назву — зокрема через суперечливі заяви щодо трансгендерів творця гри письменниці Джоан Роулінг, яка зробила квідич улюбленим видом спорту Гаррі Поттера. Про це йдеться в заяві організацій, а деталі описує британська газета The Guardian. Ліги також посилаються на проблеми з товарними знаками у своєму рішенні про ребрендінг. Вони проведуть серію опитувань протягом наступних кількох місяців, щоб ухвалити рішення про нову назву. «Квідич переживає поворотний момент. Ми можемо зберегти статус-кво і залишатися відносно невеликими або ми можемо зробити великі кроки та справді просунути цей вид спорту вперед, у його наступну фазу», — заявила Мері Кімбол, виконавчий директор Американської ліги.

У своїй заяві організації вказують на нетерпимість письменниці до питань гендерної рівності: «Ліги сподіваються, що зміна назви допоможе їм і надалі дистанціюватися від робіт Джоан Кіплінг Роулінг, яку останніми роками дедалі частіше критикують через її антитранспозиції». Обидві ліги наголошують: «Наш вид спорту заробив репутацію одного з найпрогресивніших видів спорту у світі з гендерної рівності та інклюзивності, частково завдяки правилу максимальної гендерної рівності: у команді не може бути одночасно понад чотири гравці однієї статі на полі». Представник агентства Роулінг Blair Partnership у відповідь на це сказав: «Джоан Кіплінг Роулінг ніколи не схвалювала і не ліцензувала премʼєр-лігу з квідичу, Американську та Вищу ліги з квідичу».