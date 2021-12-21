В США две лиги по квиддичу изменят названия, чтобы дистанцироваться от Джоан Роулинг и ее трансофобных заявлений

Американская и Высшая лиги США по квиддичу изменят названия — частично из-за противоречивых заявлений по поводу трансгендеров создательницы игры писательницы Джоан Роулинг, которая сделала квиддич любимым видом спорта Гарри Поттера. Об этом говорится в заявлении организаций, а детали описывает британская газета The Guardian. Лиги также ссылаются на проблемы с товарными знаками в своем решении о ребрендинге. Они проведут серию опросов в течение следующих нескольких месяцев, чтобы принять решение о новом названии. «Квиддич переживает поворотный момент. Мы можем сохранить статус-кво и оставаться относительно небольшими или мы можем сделать большие шаги и действительно продвинуть этот вид спорта вперед, в его следующую фазу», — заявила Мэри Кимбол, исполнительный директор Американской лиги.

В своем заявлении организации указывают на нетерпимость писательницы к вопросам гендерного равенства: «Лиги надеются, что изменение названия поможет им и дальше дистанцироваться от работ Джоан Киплинг Роулинг, которую в последние годы все чаще критикуют из-за ее антитранспозиций». Обе лиги отмечают: «Наш вид спорта заработал репутацию одного из самых прогрессивных видов спорта в мире по гендерному равенству и инклюзивности, частично благодаря правилу максимального гендерного равенства: в команде не может быть одновременно больше четырех игроков одного пола на поле». Представитель агентства Роулинг Blair Partnership в ответ на это сказал: «Джоан Киплинг Роулинг никогда не одобряла и не лицензировала премьер-лигу квиддича, Американскую и Высшую лиги по квиддичу».