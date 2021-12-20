Швейцарія запровадила нові санкції проти Білорусі

Швейцарія розширила санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це повідомив Державний секретаріат економічних зв’язків країни (SECO).
До санкційного списку потрапили 17 фізичних осіб (зокрема, офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, очільник державного білоруського телеканалу ОНТ Марат Марков, старший прокурор Генеральної прокуратури Сергій Гиргель, посадовці прикордонної служби, Комітету держконтролю та судді) і 11 компаній: «Белавіа», «Центркурорт», «Оскартур», ОСАЗ (Окрема служба активних заходів), Cham Wings Airlines, VIP Grub, «Гродно Азот», «Завод Химволокно», «Белоруснефть», «Белшина» та готелі «Минск» і «Планета».
Санкції набувають чинности 20 грудня.
- Від початку серпня 2020 року громадяни Білорусі почали протест проти переобрання президентом Лукашенка. Найактивніші протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політичних вʼязнів, покарання для силовиків і, найголовніше, відставки Лукашенка.
- 2 грудня США, Велика Британія, Канада та Європейський Союз запровадили санкції проти Білорусі за організацію потоку мігрантів із країн Близького Сходу до ЄС. У Білорусі заявили, що вживуть «жорстких, асиметричних, але адекватних заходів».
- 6 грудня Білорусь заборонила ввозити низку товарів з ЄС, США та інших країн у відповідь на санкції. Під заборону потрапили продукти, зокрема м’ясо, молоко, кондитерські вироби, сіль, овочі, фрукти, горіхи.