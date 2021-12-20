У Moderna оголосили дані про ефективність своєї вакцини проти «Омікрону». Бустерна доза значно підвищує імунітет

У компанії Moderna оголосили дані про ефективність своєї вакцини проти нового штаму «Омікрон». Там зазначили, що бустерна доза значно підвищує імунітет.
Про це пише пресслужба компанії.
У рамках дослідження Moderna тестувала два різні види бустерної дози: пів дози (50 мкг) та повну дозу (100 мкг). Наразі компанія офіційно зареєструвала в країнах світу як бустерну дозу лише один вид — 50 мкг.
За даними Moderna, бустерна доза в 50 мкг підвищує кількість нейтралізуючих антитіл проти «Омікрону» у 37 разів, а доза в 100 мкг — у 83 рази.
«Різке збільшення випадків COVID-19 від варіанту «Омікрон» хвилює всіх. Однак ці дані, які показують, що наразі дозволений бустер Moderna може підвищити рівень нейтралізуючих антитіл у 37 разів, ніж той рівень, який є після двох доз, заспокоюють», — зазначив виконавчий директор компанії Стефан Бансель.
Окрім цього, Moderna продовжує тестування інших видів бустерної дози, спеціально адаптованої проти нових штамів коронавірусу, а також тестування нової вакцини проти нових штамів, клінічні дослідження якої розпочнуться у 2022 році.
- Попередні аналізи свідчать про те, що штам у чотири рази заразніший за «Дельту», але хвороба при цьому протікає у легкій формі. Проте є побоювання, що з часом B.1.1.529 може переходити у важку форму. Також відомо, що штам здатний заражати вакцинованих, а також людей з імунітетом. Компанія Pfizer вже заявила, що необхідно колоти три дози вакцини. Це ж рекомендує і Moderna.
- У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. Перший випадок зараження новим штатом зафіксували і в Україні.