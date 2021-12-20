У Moderna оголосили дані про ефективність своєї вакцини проти «Омікрону». Бустерна доза значно підвищує імунітет

У компанії Moderna оголосили дані про ефективність своєї вакцини проти нового штаму «Омікрон». Там зазначили, що бустерна доза значно підвищує імунітет.

Про це пише пресслужба компанії.

У рамках дослідження Moderna тестувала два різні види бустерної дози: пів дози (50 мкг) та повну дозу (100 мкг). Наразі компанія офіційно зареєструвала в країнах світу як бустерну дозу лише один вид — 50 мкг.

За даними Moderna, бустерна доза в 50 мкг підвищує кількість нейтралізуючих антитіл проти «Омікрону» у 37 разів, а доза в 100 мкг — у 83 рази.