В Moderna объявили данные об эффективности своей вакцины против «Омикрона». Бустерная доза значительно повышает иммунитет

В компании Moderna объявили данные об эффективности своей вакцины против нового штамма «Омикрон». Там отметили, что бустерная доза значительно повышает иммунитет.

Об этом пишет пресс-служба компании.

В рамках исследования Moderna тестировала два разных вида бустерной дозы: полдозы (50 мкг) и полную дозу (100 мкг). В настоящее время компания официально зарегистрировала в странах мира как бустерную дозу только один вид — 50 мкг.

По данным Moderna, бустерная доза в 50 мкг повышает количество нейтрализующих антител против «Омикрона» в 37 раз, а доза в 100 мкг – в 83 раза.