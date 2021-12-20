Російський корабель із японськими космічними туристами приземлився у Казахстані

Космічний корабель «Союз МС—20» із туристами приземлився у степу Казахстану.
Приземлення, яке транслював «Роскосмос», відбулося о 05:13 (за київським часом) 20 грудня за 148 кілометрів від міста Жезказган.
На борту корабля були японські туристи — підприємець, засновник компанії Zozo Inc. Юсаку Маедзава і продюсер компанії Space Today Йозо Хірана, а також російський космонавт Олександр Місуркін.
Пілотований корабель «Союз МС—20» вирушив до Міжнародної космічної станції (МКС) 8 грудня.
- У жовтні «Роскосмос» відправляв на МКС космонавта Олега Новицького, режисера Клима Шипенка і актрису Юлію Пересільд. Як запевняли в Росії, на станції вони працювали над першим художнім фільмом, знятим у космосі.
- 11 грудня компанія Blue Origin втретє успішно запустила корабель у космос. У суборбітальний політ вперше вирушили одразу шестеро туристів.
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