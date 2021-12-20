Российский корабль с японскими космическими туристами приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС—20» с туристами приземлился в степи Казахстана.
Приземление, которое транслировал «Роскосмос», произошло в 05:13 (по киевскому времени) 20 декабря в 148 километрах от города Жезказган.
На борту корабля находились японские туристы — предприниматель, основатель компании Zozo Inc. Юсаку Маэдзава и продюсер компании Space Today Йозо Хирана, а также российский космонавт Александр Мисуркин.
Пилотированный корабль «Союз ТС-20» отправился на Международную космическую станцию (МКС) 8 декабря.
- В октябре «Роскосмос» отправлял на МКС космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. Как уверяли в России, на станции они работали над первым художественным фильмом, снятым в космосе.
- 11 декабря компания Blue Origin в третий раз успешно запустила корабль в космос. В суборбитальный полет впервые отправились сразу шесть туристов.
- 13 октября Blue Origin второй раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. На его борту был актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в «Звездном пути».
- 20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard.