Глава Міноборони Резніков розповів про цинічну тактику росіян на Донбасі: За рік снайпери вбили 43 українських військових

За словами Резнікова, найкраща реакція військових на снайперський вогонь — це застосування артилерії або гранатометів та мінометів.

«У січні цього року росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь, вбиваючи українських військових. За цей рік 43 українських військових загинули від снайперського вогню, саме від снайперського. У чому тут цинізм? Тому що коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія — СММ ОБСЄ», — наголосив він.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу після переговорів із главою Міноборони Данії Тріне Брамсен.

«Підступність російських військ була саме в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера, вбити нашого військового, наші військові у відповідь мали би застосувати відповідно мінометний вогонь чи артилерійський. І от тут би СММ ОБСЄ, звісно б, зафіксувала порушення публічне з боку українських Збройних Сил, і росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали б, що саме Україна порушує Мінські угоди, порушує режим «тиші», — додав міністр.

Окрім цього, зазначив він, росіяни на Донбасі використовують дрони, які перелітають через лінію розмежування і скидають гранати, унаслідок чого страждають також і мирні мешканці.

Ще одна тактика бойовиків — витискання офіцерів СММ ОБСЄ з тимчасово окупованої території.

«За мандатом ОБСЄ сьогодні там має перебувати 200 спостерігачів. У реалі їх є 10 %, тобто 20. Вони [бойовики] в будь-який спосіб блокують їхню роботу, блокують їх у готелях, не пропускають їх через блокпости тощо. Тактика росіян дуже зрозуміла: прибрати з окупованих територій, де вони панують, міжнародних спостерігачів, щоб ніхто не знав, що там відбувається», — пояснив Резніков.