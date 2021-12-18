Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню — поранений український військовий

Бойовики на Донбасі від початку доби 18 грудня сім разів порушили режим припинення вогню, більшість із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілів був поранений український військовий.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
Як зазначається, поранений вже перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний.
За даними військових, російські найманці відкривали вогонь:
- у напрямку Південного — тричі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного та Троїцького — з мінометів калібру 82 мм;
- біля Новозванівки — з гранатометів різних систем.
Окрім цього, бойовики запустили безпілотник у районі села Широкине, скинувши з нього постріл ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
- 16 грудня на Донбасі загинув один із бійців ЗСУ. Бойовики 5 разів за добу обстріляли українські позиції.
- 14 грудня бойовики на Донбасі сім разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів також був поранений один боєць Збройних сил України. Окупанти пошкодили житлові будинки у прифронтовому селищі Травневому.