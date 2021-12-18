Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню — поранений український військовий

Бойовики на Донбасі від початку доби 18 грудня сім разів порушили режим припинення вогню, більшість із них — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час обстрілів був поранений український військовий.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.