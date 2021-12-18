Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня — ранен украинский военный

Боевики на Донбассе с начала суток 18 декабря семь раз нарушили режим прекращения огня, большинство из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.