Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня — ранен украинский военный

Боевики на Донбассе с начала суток 18 декабря семь раз нарушили режим прекращения огня, большинство из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Во время обстрелов был ранен украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Как отмечается, раненый уже находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.
По данным военных, российские наемники открывали огонь:
- в направлении Пивденного — трижды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного и Троицкого из минометов калибра 82 мм;
- около Новозвановки — из гранатометов разных систем.
Кроме того, боевики запустили беспилотник в районе села Широкино, сбросив с него выстрел ВОГ-17.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
- 16 декабря на Донбассе погиб один из бойцов ВСУ. Боевики 5 раз за сутки обстреляли украинские позиции.
- 14 декабря боевики на Донбассе семь раз обстреливали украинские позиции. В результате обстрелов был ранен один боец Вооруженных сил Украины. Оккупанты повредили жилые дома в прифронтовом поселке Травневое.