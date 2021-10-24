Бойовики припинили блокування моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі

У Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що бойовики у Донецьку припинили пікетування готелю, де розміщено офіс СММ, та почали розбирати встановлені там намети.

Про це пише Deutsche Welle.

СММ ОБСЄ заявила, що ввечері у суботу спостерігачі «бачили, як так званий «мер» Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого люди мирно розійшлися». Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

Спостерігачі повідомили, що напередодні члени збройних формувань на автомобілях з написом «поліція» блокували східний і західний підʼїзди до готелю, а також зафіксували двох чоловіків у військовому одязі біля готелю.

У сепаратистських ЗМІ 23 жовтня повідомили, що самопроголошений «мер» Донецька Олексій Кулемзін справді закликав протестувальників під готелем розійтися і перенести акції в онлайн-режим. Це, за його словами, необхідно для того, щоб дотримуватися карантинного режиму у звʼязку з епідемією COVID-19.