«Обстрілював позиції у Попасній та Золотому». СБУ показала допит бойовика, якого з повʼязкою СЦКК затримали напередодні

Служба безпеки України допитала затриманого бойовика «ЛНР» з повʼязкою Спільного центру з питань координації та контролю за режимом припинення вогню, який розвідував українські позиції.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник виявився учасником одного з підрозділів «6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Він виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

У 2014 році він вступив до лав бандформування «Брянка СССР». Згодом «служив» у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Зокрема обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Під час затримання чоловік мав при собі пістолет з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). «Нагадаємо, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено», — підкреслили в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу.

СБУ нагадала, що затриманий грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права перебувати на території, де був затриманий, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.