ЗСУ на Донбасі схопили бойовика з повʼязкою СЦКК, який розвідував українські позиції

Українська делегація у Тристоронній контактній групі звинуватила бойовиків у провокації. Ті, під виглядом розмінування території, намагалися розвідувати позиції українських військових.

Про це йдеться у повідомленні делегації.

«Близько 10:45 група озброєних осіб з повʼязками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Українська сторона надавала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ. Ці роботи проводяться для обладнання ділянки під відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ «Золоте».

«Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси», — заявили в делегації.

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

Водночас у «ЛНР» заявляють про провокацію з боку українських військових. Там повідомили, що їхні бойовики нібито були без зброї, і лише супроводжували місцевих комунальників, які очищали дорогу біля КПВВ «Золоте».