Україна підтримала повернення очних засідань ТКГ щодо Донбасу. Але не в Мінську

Українська делегація у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу підтримала пропозицію повернутися до очних засідань.
Про це заявив заступник очільника делегації Андрій Костін в інтерв’ю Інтерфаксу.
Він нагадав, що з березня 2020 року засідання ТКГ і робота підгруп відбуваються у форматі відеоконференцій. На екрані є люди, але невідомо, хто може бути за екраном. Таким чином порушується конфіденційність перемовин.
Наразі вже тривають відповідні консультації про повернення до очних засідань.
«Єдина наша позиція — повинна бути гарантована безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність проходження цієї процедури. Тому ми, безумовно, не розглядаємо Мінськ як місце для проведення очних консультацій. Але ми готові розглянути інші локації», — сказав він.
- Росія розблокувала роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Також очільник делегації Олексій Резніков зазначив, що відкриття КПВВ дозволило б розвʼязати низку соціально-економічних питань для жителів окупованого Донбасу.