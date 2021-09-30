Украина поддержала возвращение очных заседаний ТКГ по Донбассу. Но не в Минске

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу поддержала предложение вернуться к очным заседаниям.

Об этом заявил заместитель главы делегации Андрей Костин в интервью Интерфаксу.

Он напомнил, что с марта 2020 года заседания ТКГ и работа подгрупп происходят в формате видеоконференций. На экране есть люди, но неизвестно, кто может быть за экраном. Таким образом нарушается конфиденциальность переговоров.

Сейчас уже идут соответствующие консультации о возвращении к очным заседаниям.

«Единственная наша позиция — должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации», — сказал он.