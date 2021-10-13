ВСУ на Донбассе захватили боевика с повязкой СЦКК, который разведывал украинские позиции

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обвинила боевиков в провокации. Те, под видом разминирования территории, пытались разведывать позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении делегации.

«Около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ», — говорится в сообщении.

Украинская сторона предоставляла гарантии безопасности для работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и «определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ». Эти работы проводятся для оборудования участка под открытие со стороны временно оккупированных территорий КПВВ «Золотое».

«Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы», — заявили в делегации.

Задержанный подозревается украинскими правоохранителями в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

В то же время в «ЛНР» заявляют о провокации со стороны украинских военных. Там сообщили, что их боевики якобы были без оружия, и только сопровождали местных коммунальщиков, которые очищали дорогу у КПВВ «Золотое».