Боевики в ТКГ придумали новый способ блокировать открытие КПВВ. Они требуют территории Украины

Представители боевиков «ДНР» и «ЛНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинули новое условие для разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире UKRLIFE.TV заявил, что они требуют отдать им 350 метров украинской территории в районе КПВВ в Золотом.

«Они наконец-то признали, что получили гарантии [безопасности], они их удовлетворяют, но, я думал, что же они придумают, чтобы не открывать КПВВ — политика у них такая — были интересны масштабы их креативности. И они придумали новую фишку — они не согласны с нулевой линией, где начинается их зона контроля над серой зоной, а где наша. Она [линия] не менялась, но они сказали, что в документах описка, поэтому отдайте нам 350 метров своей территории», — рассказал Гармаш.

По его словам, боевики таким образом хотят обвинить Украину в невыполнении решения Нормандского саммита об открытии двух КПВВ в Луганской области и сорвать подготовку очередного саммита.

Вопрос об открытии пунктов остается на паузе.