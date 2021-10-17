Місія ОБСЄ тимчасово призупинила діяльність на Донбасі

Моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) на Донбасі призупинила діяльність.

Про це пише Reuters.

«Через наші проблеми з безпекою та наші правила безпеки і міркування ми призупинили нашу діяльність», — сказав агентству очільник місії Яшар Халіт Чевік. До такого кроку місія вдалася після протестів, які відбулися напередодні біля готелю в окупованому Донецьку, де базується місія. Як пише Reuters, в акції брали участь близько 200 демонстрантів. Вони вимагали від представників ОБСЄ змусити Україну відпустити затриманого 13 жовтня в районі Золотого (Луганська область) бойовика. Він, з повʼязкою Спільного центру з координації та контролю за дотриманням режиму припинення вогню, розвідував позиції українських військових.

Голова місії ОБСЄ заявив, що протестувальники не застосовували сили до членів місії, проте у звіті СММ ОБСЄ від 16 жовтня вказано, що вже другу добу спостерігачі не можуть покинути територію готелю.

14 жовтня Служба безпеки України показала допит затриманого. Він виявився учасником одного з підрозділів «6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Українські правоохоронці підозрюють його у причетності до вбивства у 2010 році.

Під час затримання чоловік мав при собі пістолет з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). «Нагадаємо, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено», — підкреслили в СБУ.