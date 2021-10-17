Миссия ОБСЕ временно приостановила деятельность на Донбассе

Мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе приостановила деятельность.

Об этом пишет Reuters.

«Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность», — сказал агентству глава миссии Яшар Халит Чевик. На такой шаг миссия пошла после протестов, которые состоялись накануне у гостиницы в оккупированном Донецке, где базируется миссия. Как пишет Reuters, в акции участвовали около 200 демонстрантов. Они требовали от представителей ОБСЕ заставить Украину отпустить задержанного 13 октября в районе Золотого (Луганская область) боевика. Он с повязкой Совместного центра по координации и контролю за соблюдением режима прекращения огня (СЦКК) разведывал позиции украинских военных.

Чевик заявил, что протестующие не применяли силу к членам миссии, однако в отчете СММ ОБСЕ от 16 октября указано, что уже вторые сутки наблюдатели не могут покинуть территорию отеля.

14 октября Служба безопасности Украины показала допрос задержанного. Он оказался участником одного из подразделений «6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР». Украинские правоохранители подозревают его в причастности к совершению убийства в 2010 году.

Во время задержания мужчина имел при себе пистолет с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК. «Напомним, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено», — подчеркнули в СБУ.