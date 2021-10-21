ОБСЄ заявила, що бойовики «послабили» блокування роботи місії на Донбасі

Бойовики дещо послабили блокування роботи Моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Вони вимагають від місії змусити Україну відпустити їхнього поплічника, якого з повʼязкою Спільного центру з координації і контролю за припиненням вогню (СЦКК) затримали, коли він розвідував українські позиції.
Про це повідомила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід.
«Я вітаю зняття деяких обмежень свободи переміщення СММ в непідконтрольному уряду Донецьку», — зазначила Шмід. Вона також підкреслила, що необмежений доступ СММ дуже важливий для виконання її мандата на окупованих територіях.
За даними ЗМІ, бойовики також зняли блокаду в окупованій Горлівці. Це дозволило представникам ОБСЄ продовжити там свою роботу. У Донецьку бойовики блокували готель Park Inn, в якому базується місія.
- Бойовики і проросійські активісти почали блокувати місію ОБСЄ 16 жовтня. Вони вимагають змусити Україну відпустити затриманого 13 жовтня в районі Золотого бойовика, який з повʼязкою СЦКК розвідував позиції українських військових. СБУ пізніше знайшла у його телефоні відео, на якому затриманий бере участь в обстрілі з міномета.
- Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що вважає «безглуздим» продовження діалогу щодо війни на Донбасі в Мінському форматі, поки Збройні сили України не відпустять бойовика, який під виглядом розмінування території намагався розвідувати позиції українських військових.
- 17 жовтня ОБСЄ тимчасово призупинила діяльність на Донбасі з міркувань безпеки, але патрулювання в Луганській області продовжила.