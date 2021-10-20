В окупованому Донецьку продовжують блокувати роботу ОБСЄ

В окупованому Донецьку через акції протесту нібито місцевих жителів продовжується блокування місії ОБСЄ. Звідти не виїжджають патрулі.
Про це пише пресцентр ООС.
«Продовжується блокування офісу місії в Донецьку, СММ не вдалося відрядити звідти жоден патруль для виконання передбачених її мандатом завдань, що ключовим чином впливає на якість її роботи», — йдеться у повідомленні.
Водночас співробітники ОБСЄ зафіксували 70 одиниць техніки бойовиків, які розміщені поза визначеними районами відведення військ.
- Бойовики і проросійські активісти почали блокувати місію ОБСЄ 16 жовтня. Вони вимагають змусити Україну відпустити затриманого 13 жовтня в районі Золотого бойовика, який з повʼязкою СЦКК розвідував позиції українських військових. СБУ пізніше знайшла у його телефоні відео, на якому затриманий бере участь в обстрілі з міномета.
- Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що вважає «безглуздим» продовження діалогу щодо війни на Донбасі в Мінському форматі, поки Збройні сили України не відпустять бойовика, який під виглядом розмінування території намагався розвідувати позиції українських військових.
- 17 жовтня ОБСЄ тимчасово призупинила діяльність на Донбасі з міркувань безпеки, але патрулювання в Луганській області продовжила.