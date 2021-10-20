В оккупированном Донецке продолжают блокировать работу ОБСЕ

В оккупированном Донецке из-за акций протеста якобы местных жителей продолжается блокирование миссии ОБСЕ. Оттуда не выезжают патрули.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«Продолжается блокирование офиса миссии в Донецке, СММ не удалось отправить оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных ее мандатом задач, что ключевым образом влияет на качество ее работы», — говорится в сообщении.
В то же время сотрудники ОБСЕ зафиксировали 70 единиц техники боевиков, расположенных вне определенных районов отвода войск.
- Боевики и пророссийские активисты начали блокировать миссию ОБСЕ 16 октября. Они требуют заставить Украину отпустить задержанного 13 октября в районе Золотого боевика, который с повязкой СЦКК разведывал позиции украинских военных. СБУ позже нашла в его телефоне видео, на котором задержанный участвует в обстреле из миномета.
- Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что считает «бессмысленным» продолжение диалога по войне на Донбассе в Минском формате, пока Вооруженные силы Украины не отпустят боевика, который под видом разминирования территории пытался разведывать позиции украинских военных.
- 17 октября ОБСЕ временно приостановила деятельность на Донбассе из соображений безопасности, но патрулирование в Луганской области продолжила.