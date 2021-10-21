ОБСЕ заявила, что боевики «ослабили» блокировку работы миссии на Донбассе

Боевики несколько ослабили блокировку работы Мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Они по-прежнему требуют от миссии заставить Украину отпустить их подельника, которого с повязкой Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) задержали, когда он разведывал украинские позиции.
Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.
«Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке», — отметила Шмид. Она также подчеркнула, что неограниченный доступ СММ очень важен для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.
По данным СМИ, боевики ранее сняли блокаду в оккупированной Горловке. Это позволило представителям ОБСЕ продолжить там свою работу. В Донецке боевики блокировали отель Park Inn, в котором базируется миссия.
- Боевики и пророссийские активисты начали блокировать миссию ОБСЕ 16 октября. Они требуют заставить Украину отпустить задержанного 13 октября в районе Золотого боевика, который с повязкой СЦКК разведывал позиции украинских военных. СБУ позже нашла в его телефоне видео, на котором задержанный участвует в обстрелах из миномета.
- Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что считает «бессмысленным» продолжение диалога по войне на Донбассе в Минском формате, пока Вооруженные силы Украины не отпустят боевика, который под видом разминирования территории пытался разведывать позиции украинских военных.
- 17 октября ОБСЕ временно приостановила деятельность на Донбассе из соображений безопасности, но патрулирование в Луганской области продолжила.