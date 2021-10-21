ОБСЕ заявила, что боевики «ослабили» блокировку работы миссии на Донбассе

Боевики несколько ослабили блокировку работы Мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Они по-прежнему требуют от миссии заставить Украину отпустить их подельника, которого с повязкой Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) задержали, когда он разведывал украинские позиции.

Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

«Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке», — отметила Шмид. Она также подчеркнула, что неограниченный доступ СММ очень важен для выполнения ее мандата на оккупированных территориях.

По данным СМИ, боевики ранее сняли блокаду в оккупированной Горловке. Это позволило представителям ОБСЕ продолжить там свою работу. В Донецке боевики блокировали отель Park Inn, в котором базируется миссия.