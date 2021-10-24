Боевики прекратили блокирование мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщили, что боевики в Донецке прекратили пикетирование отеля, где находится офис СММ, и начали разбирать установленные там палатки.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Миссия заявила, что вечером в субботу наблюдатели «видели, как так называемый «мэр» Донецка выступал перед участниками массового сбора напротив отеля, после чего люди мирно разошлись». Наблюдатели также отметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед отелем.

Наблюдатели добавили, что накануне члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью «полиция» блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также зафиксировали двух мужчин в военной форме у отеля.

В сепаратистских СМИ 23 октября сообщили, что самопровозглашенный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин действительно призвал протестующих под отелем разойтись и перенести акции в онлайн-режим. Это, по его словам, это необходимо для того, чтобы придерживаться карантинного режима в связи с эпидемией COVID-19.