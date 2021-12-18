Світовий банк виділив Україні €300 мільйонів на відновлення економіки

Світовий банк схвалив виділення Україні другої позики на розробку політики відновлення економіки розміром €300 мільйонів.

Відповідне рішення Рада виконавчих директорів банку ухвалила в ніч проти суботи, 18 грудня, повідомили у пресслужбі.

«В умовах високого рівня вразливості економіки в Україні йде повільне та нестійке відновлення після потрясіння через COVID-19. Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню», — заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

У Світовому банку також уточнили, що кошти призначені на підтримку реформ, які є критичними для економічного відновлення та зростання країни, а також на зміцнення системи соцзахисту для людей похилого віку, щоби помʼякшити вплив пандемії коронавірусу.

Зокрема, йдеться про демонополізацію економіки та зміцнення антикорупційних органів, розвиток ринку землі та кредитного ринку, включаючи розширення доступу до фінансування для дрібних фермерів.