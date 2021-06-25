Україна і Світовий банк уклали угоду на $350 мільйонів

Уряд України уклав угоду зі Світовим банком на $350 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти спрямують на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інститутів.

«Крім того, ми зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектора, а також зміцнити кредитний ринок», — заявив премʼєр.