Україна і Світовий банк уклали угоду на $350 мільйонів

Уряд України уклав угоду зі Світовим банком на $350 мільйонів.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти спрямують на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інститутів.
«Крім того, ми зможемо реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектора, а також зміцнити кредитний ринок», — заявив премʼєр.
- У травні Світовий банк затвердив проєкт «Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні» на суму $90 мільйонів — це понад 2,5 мільярда гривень. До цього Європейський інвестиційний банк повідомив, що надасть Україні €50 мільйонів на вакцинацію.
- У березні Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році з 3 до 3,8%. Але він все одно буде нижчим, ніж до кризи через пандемію.