Украина и Всемирный банк заключили соглашение на $350 миллионов

Правительство Украины заключило соглашение со Всемирным банком на $350 миллионов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Средства направят на развитие экономики в период пандемии коронавируса, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.
«Кроме того, мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора и укрепить кредитный рынок», — заявил премьер.
- В мае Всемирный банк утвердил проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» на сумму $90 миллионов — это более 2,5 миллиарда гривен. До этого Европейский инвестиционный банк сообщил, что предоставит Украине €50 миллионов на вакцинацию.
- В марте Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3 до 3,8%. Но он все равно будет ниже, чем до кризиса из-за пандемии.