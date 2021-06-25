Украина и Всемирный банк заключили соглашение на $350 миллионов

Правительство Украины заключило соглашение со Всемирным банком на $350 миллионов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства направят на развитие экономики в период пандемии коронавируса, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

«Кроме того, мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора и укрепить кредитный рынок», — заявил премьер.