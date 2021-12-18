Всемирный банк выделил Украине €300 миллионов на восстановление экономики

Всемирный банк одобрил выделение Украине второго займа на разработку политики восстановления экономики в размере €300 миллионов.
Соответствующее решение Совет исполнительных директоров банка принял в ночь на субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе.
«В условиях высокого уровня уязвимости экономики в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после потрясения из-за COVID-19. Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые способствуют более сильному и инклюзивному восстановлению», — заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.
Во Всемирном банке также уточнили, что средства предназначены для поддержки реформ, которые являются критическими для экономического восстановления и роста страны, а также для укрепления системы соцзащиты для пожилых людей, чтобы смягчить влияние пандемии коронавируса.
В частности, речь идет о демонополизации экономики и укреплении антикоррупционных органов, развитии рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров.
- В январе 2021 года Минздрав сообщил, что Всемирный банк перечислит Украине почти 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.
- В мае Всемирный банк утвердил проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» на сумму $90 миллионов — это более 2,5 миллиарда гривен. До этого Европейский инвестиционный банк сообщил, что предоставит Украине €50 миллионов на вакцинацию.
- В июне правительство Украины заключило соглашение со Всемирным банком на $350 миллионов. Деньги пойдут на развитие экономики в период пандемии и социальную поддержку.
- 10 декабря Всемирный банк выделил Украине $150 млн на вакцинацию от коронавируса.