Всемирный банк готов выделить Украине $230 миллионов на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк готов до конца года выделить Украине $230 для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Накануне состоялась встреча министра финансов Сергея Марченко с Региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи. Стороны обсудили соглашение «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине». Аруп Банерджи отметил, что банк готов выделить Украине $230 млн до декабря нынешнего года в рамках глобальной инициативы COVAX.
Также участники переговоров обсудили условия получения Украиной «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления» (DPL). Первая такая ссуда в размере $350 млн была получена в июне. Аруп Банерджи сообщил, что следующий заем будет направлен на реформы энергетического сектора. Кроме того, Региональный директор подчеркнул, что банк ожидает от украинской стороны предложений относительно возможных проектов для привлечения средств.
- В мае сообщалось, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине €50 млн помощи для обеспечения вакцинации от коронавируса.
- Перед этим Всемирный банк утвердил проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине» на сумму $90 млн — это более 2,5 млрд грн.