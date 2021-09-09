Світовий банк готовий виділити Україні $230 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Світовий банк готовий до кінця року виділити Україні $230 мільйонів для подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Напередодні відбулася зустріч міністра фінансів Сергія Марченка з Регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. Сторони обговорили угоду «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». Аруп Банерджі зазначив, що банк готовий виділити Україні $230 млн до грудня нинішнього року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Також учасники переговорів обговорили умови отримання Україною «Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення» (DPL). Перша така позика у розмірі $350 млн була отримана у червні. Аруп Банерджі повідомив, що наступна позика буде направлена на реалізацію реформ енергетичного сектору. Крім того, Регіональний директор наголосив, що банк очікує від української сторони пропозицій щодо можливих проєктів для залучення коштів.