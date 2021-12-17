Ексзаступник голови МВС Гогілашвілі спростував наявність у нього російського громадянства

Звільнений через скандал на блокпості на Донбасі заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заявив, що в нього немає російського громадянства.
Про це він розповів у інтервʼю «Бабелю».
«Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Нема у мене російського громадянства. Я не маю ні російського паспорта, ні російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю. Це мій вибір. Моя громадянська позиція», — заявив він.
Гогілашвілі пояснив, що приїхав до України, бо його «запросили на роботу», маючи російський паспорт. Після цього, з 2015 року він звертався до посольства Росії щодо виходу із громадянства, а український паспорт отримав вже у 2019 році.
- 11 грудня в YouTube виклали відео, на якому Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями на одному з блокпостів на Донеччині, які зупинили його автомобіль для перевірки документів. Гогілашвілі обурювався, що поліцейські не знають, хто він такий.
- 12 грудня зʼявилось друге відео із Гогілашвілі. На кадрах інцидент, який стався 24 листопада цього року. Патрульні зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів, але у Гогілашвілі це викликало роздратування. Він облаяв патрульного і запитав, чому той «не впізнав начальство». Поліцейський спокійно пояснював, що виконує свої службові обовʼязки.
- Голова МВС ініціював внутрішнє розслідування та заявив, що усуне Гогілашвілі з посади. Президент Зеленський попросив звільнити Гогілашвілі.
- 12 грудня «Центр журналістських розслідувань» повідомив, що Гогілашвілі має дійсний паспорт громадянина Росії та індивідуальний податковий номер.
- 13 грудня Кабмін звільнив Гогілашвілі. Сам чиновник пізніше повідомив, що написав заяву на звільнення та визнав себе винним.