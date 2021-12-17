Ексзаступник голови МВС Гогілашвілі спростував наявність у нього російського громадянства

Звільнений через скандал на блокпості на Донбасі заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заявив, що в нього немає російського громадянства.

Про це він розповів у інтервʼю «Бабелю».

«Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Нема у мене російського громадянства. Я не маю ні російського паспорта, ні російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю. Це мій вибір. Моя громадянська позиція», — заявив він.

Гогілашвілі пояснив, що приїхав до України, бо його «запросили на роботу», маючи російський паспорт. Після цього, з 2015 року він звертався до посольства Росії щодо виходу із громадянства, а український паспорт отримав вже у 2019 році.