Бывший замглавы МВД Гогилашвили опроверг наличие у него российского гражданства

Уволенный из-за скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что у него нет гражданства России.
Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».
«Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция», – заявил он.
Гогилашвили объяснил, что приехал в Украину, потому что его «пригласили на работу», имея российский паспорт. После этого, с 2015 года он обращался в посольство России для выхода из гражданства, а украинский паспорт получил уже в 2019 году.
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- 12 декабря появилось второе видео с Гогилашвили. На кадрах инцидент, который произошел 24 ноября этого года. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обматерил патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский при этом спокойно объяснял, что выполняет свои служебные обязанности.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.
- 12 декабря «Центр журналистских расследований» сообщил, что у Гогилашвили есть действительный паспорт гражданина России и индивидуальный налоговый номер.
- 13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили. Сам чиновник позднее сообщил, что написал заявление на увольнение и признал, что виноват.