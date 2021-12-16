У Києві попередили про покарання за незаконно зрубані ялинки та назвали розміри штрафів

За словами комунальників, території лісопаркових господарств будуть патрулювати, також можуть залучити працівників державної екологічної інспекції та поліції.

Про це повідомили в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд».

У Києві через наближення зимових свят посилять охорону хвойних дерев, а за незаконне вирубування дерев будуть штрафувати.

Комунальники попередили, що обробляють хвойні насадження спеціальними хімічними речовинами, які у теплому приміщенні виділяють дуже неприємний стійкий запах та можуть спричиняти алергічні реакції.

Окрім цього, у «Київзеленбуді» уточнили, що за зрубані чи зламані дерева людей штрафуватимуть:

якщо діаметр стовбура дерева до 10 см — на 545 гривень;

від 10 до 14 см — 960 гривень;

від 14 см — 2 465 гривень.

Також порушники повинні будуть сплатити адміністративні штрафи — від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510—1 020 гривень).