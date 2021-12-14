Влада Києва представила новорічні та різдвяні локації. Де святкуватиме столиця?

Київська міськдержадміністрація представила новорічні та різдвяні локації столиці. Вже цього тижня вони запрацюють на Подолі (на Контрактовій площі), біля Арки дружби народів та на Софійській площі, де 18 грудня засвітять головну ялинку країни.

На Софійській площі, крім 31-метрової ялинки з 20 тисячами іграшок червоного та золотого кольорів, буде традиційне ярмаркове містечко з чотирма арками. Навколо памʼятника Богдану Хмельницькому облаштують ковзанку у вигляді тунелю. На площі буде розміщено теплу арт-зону для відпочинку. Навколо ялинки розмістяться дитячі атракціони та різноманітні фотозони. На Володимирському проїзді також буде різдвяний ярмарок із фудкортами.

На Контрактовій площі відкриється велика різдвяна локація «Різдво на Подолі», оформлена у європейському стилі. На площі буде ялинка, ковзанка, велика снігова гірка, атракціони, резиденції Санта Клауса та Святого Миколая, фудзони, будиночки у стилі традиційних європейських ярмарків. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Окремо позначено прогулянкову ковзанку біля оглядового колеса, завдовжки понад 200 метрів і завширшки 6 метрів. Біля неї будуть альтанки, кафе і сцена.

Біля Арки дружби народів у Центральному парку культури та відпочинку з 17 до 20 грудня проходитиме фестиваль Snigfest — змагання сноубордистів та лижників. 19 грудня на панорамному майданчику біля Арки дружби народів відкриється новорічна локація з ялинкою та лаунж-зоною. Локація працюватиме до 19 січня 2022 року.

Також 17 грудня у парку Шевченка запрацює святкова локація з ялинкою, резиденцією Святого Миколая, фотозонами та фудкортом.

Всі локації облаштують відповідно до протиепідемічних правил.