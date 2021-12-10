У Києві відкриють майже 200 офіційних ялинкових ярмарків. Названо адреси

У Києві з 15 та по 31 грудня працюватиме 187 офіційних майданчиків із продажу живих новорічних ялинок.

Київська міськдержадміністрація повідомила, що майданчики працюватимуть у всіх районах столиці та опублікувала їх адреси, закликавши мешканців столиці купувати новорічні дерева лише на офіційних ярмарках.

У КМДА заявили, що на стихійних ринках хвойні дерева продають без документів і вони можуть бути шкідливими для здоровʼя. Інспекції з благоустрою поставили завдання контролювати місця продажу та складати адмінпротоколи на порушників.

На офіційних ярмарках усі дерева будуть чіповані і з етикетками про те, що вони не зрубані незаконно. Вартість хвойних на офіційних точках продажу буде від 150 до 500 грн.