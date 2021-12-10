У Києві відкриють майже 200 офіційних ялинкових ярмарків. Названо адреси

У Києві з 15 та по 31 грудня працюватиме 187 офіційних майданчиків із продажу живих новорічних ялинок.
Київська міськдержадміністрація повідомила, що майданчики працюватимуть у всіх районах столиці та опублікувала їх адреси, закликавши мешканців столиці купувати новорічні дерева лише на офіційних ярмарках.
У КМДА заявили, що на стихійних ринках хвойні дерева продають без документів і вони можуть бути шкідливими для здоровʼя. Інспекції з благоустрою поставили завдання контролювати місця продажу та складати адмінпротоколи на порушників.
На офіційних ярмарках усі дерева будуть чіповані і з етикетками про те, що вони не зрубані незаконно. Вартість хвойних на офіційних точках продажу буде від 150 до 500 грн.
- Головну ялинку України на столичній Софійській площі вже встановили. Цього року вона присвячена Різдвяній диво-ночі, коли народився Ісус Христос. Засвітять її 19 грудня.
- На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду). Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку, також на Софіївській площі буде тепла арт-зона для відпочинку. На Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок та зона фудкорту.