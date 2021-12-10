В Киеве откроют почти 200 официальных елочных ярмарок. Названы адреса

В Киеве с 15 и по 31 декабря будет работать 187 официальных площадок по продаже живых новогодних елок.

Киевская горгосадминистрация сообщила, что площадки будут работать во всех районах столицы и опубликовала их адреса, призвав жителей столицы покупать новогодние деревья только на официальных ярмарках.

В КГГА заявили, что на стихийных рынках хвойные деревья продают без документов и они могут быть вредными для здоровья. Инспекции по благоустройству поставили задачу контролировать места продажи и составлять админпротоколы на нарушителей.

На официальных ярмарках все деревья будут чипированы и с этикетками о том, что они не срублены незаконно. Стоимость хвойных на официальных точках продаж будет от 150 до 500 грн.