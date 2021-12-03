Київ назвав тематику цьогорічної різдвяної локації на Софійській площі. Ялинку засвітять 19 грудня

У Києві цьогорічна тема головної святкової локації країни на Софійській площі буде присвячена Різдвяній диво-ночі, коли народився Ісус Христос.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила 3 грудня.

Головну ялинку України на Софійській площі засвітять 19 грудня, вона буде висотою 31 метр і прикрашена 10-кілометровою гірляндою у вигляді великого купола. Основу дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу. Навколо ялинки будуть фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас червоного та золотого кольорів. Довкола ялинки розташують фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де будуть виступи та конкурси.